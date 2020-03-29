أكثر من 14700 رأس من الأغنام والأبقار تصل ميناء جدة

استقبلت محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم، عبر ميناء جدة الإسلامي، إرسالية على متنها 14100 رأس من الأغنام، و628 رأس أبقار قادمة من دولة رومانيا.

يأتي هذا على الرغم من الجائحة التي ضربت العالم بفيروس كورونا، فلا زالت أسواق المملكة العربية السعودية مليئة بكل متطلبات الحياة اليومية.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أنه جرى على الفور التدقيق على مستندات الإرسالية، وتم الكشف الظاهري على الإرسالية والتأكد من سلامتها صحيًّا، كما جرى سحب عينات الدم لفحصها مخبريًّا بالمختبر الحيواني بالميناء.

وبيَّن “الغامدي”، أنه بناءً على نتائج الفحص التي أثبتت سلامة الإرسالية ظاهريًّا ومخبريًّا، جرى تطبيق جميع الإجراءات المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ولائحته التنفيذية بالمملكة، وتم فسح الإرسالية.

وأضاف أن مجموع ما تم فسحه من أغنام من بداية شهر شعبان هو 32747 رأسًا من الأغنام، و1953 رأسًا من الأبقار، وفي شهر رجب الماضي تم فسح 72379 رأسًا من الأغنام، و6864 رأسًا من الأبقار، فيما تم فسح أكثر من 4057534 كيلو من الخضراوات، وأكثر من 8287698 كيلو من الفواكه الطازجة من بداية شهر شعبان الحالي، وفسح 107.785.261 طنًّا من الخضار والفاكهة في شهر رجب الماضي من محاجر منطقة مكة المكرمة.

وأفاد “الغامدي”، بأن الوزارة جندت الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين في المحاجر، للكشف عن الإرساليات النباتية والإرساليات الواردة للحد من انتقال الآفات النباتية للمملكة.