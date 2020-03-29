رئيس اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني يدين الاعتداء الإرهابي لميلشيا الحوثي على المملكة

أدان رئيس اللجنة الدائمة للقانون الإنساني رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبد الله القاسم، الاعتداء الغادر الذي شنته ميليشيات الحوثي الإرهابية على مدينتي الرياض وجازان أمس السبت والذي يمثل اعتداءً سافرًا على القانون الإنساني.

وقال معاليه في بيان صحفي: إن الاعتداء الذي هدد حياة المدنيين وروعهم واستهدف الأعيان المدنية يعتبر خرقًا سافرًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، الذي يجرم بشكل مطلق الاعتداء على المدنيين الآمنين، ويضاف ذلك الاعتداء إلى الجرائم المتعددة للجماعات الحوثية الإرهابية.

وأضاف الدكتور القاسم أن هذه الاعتداءات تعتبر عملاً غادرًا وخسيسًا لاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية والحرجة التي يمر بها العالم والذي تكاتفت وانشغلت به البشرية جمعاء بمواجهة جائحة كورونا (كوفيد -19).

وأشار معاليه إلى أن الاعتداءات جاءت في ظل تواجد آلاف الممارسين الصحيين وغيرهم من أفراد الأجهزة المعنية خارج منازلهم يؤدون واجبهم المهني والإنساني بكل تفاني وإخلاص ضمن الجهود العالمية لمحاربة انتشار هذا الوباء الخطير، وهذه الاعتداءات الاجرامية تستهدف تلك الجهود العظيمة.

وطالب رئيس اللجنة الدائمة للقانون الإنساني المجتمع الدولي بضرورة الوقوف ضد ممارسات هذه الجماعات الإرهابية والحرص على عدم إفلاتها من العقاب، لما تشكله من تهديد للحياة البشرية ولأمن واستقرار المجتمعات في كل العالم.