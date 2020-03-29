عاجل.. التحالف: الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين في المملكة وسنواصل مواجهتها ومن يدعمها

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، إن الميليشيات الحوثية حاولت استهداف المدنيين في السعودية.

ووفقا لقناة العربية، أضاف التحالف أننا سنواصل مواجهة الميليشيات الحوثية ومن يدعمها.

ومن جانبه، أعرب المبعوث الدولي الخاص إلى اليمن مارتن جريفيثس، اليوم الأحد، عن انزعاجه الشديد من استهداف مليشيات الحوثي للمملكة العربية السعودية.

تمكنت قوات الدفاع الجوي، مساء اليوم السبت، من اعتراض وتدمير صاروخين بالستيين أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الرياض.

ووفقا لقناة الإخبارية، فإن مضادات باتريوت اعترضت جسما معاديا في سماء الرياض مساء السبت.

وقالت قناة العربية إنه لا إصابات أو أضرار ناجمة عن اعتراض الصاروخين فوق الرياض.