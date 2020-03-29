ترامب يناشد ناشطا سعوديا على مواقع التواصل سرعة استحداث تقنيات لمواجهة #كورونا

أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مناشدة إلى ناشط سعودي يدعى (أبو الفدا)، والمشهور في موقع “سناب شات”، سرعة استحداث تقنيات لمواجهة كورونا.

ويبدو أن الرئيس الأمريكي كان يقصد بتوجيهه عبر حسابه الرسمي تويتر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لكنه بدلا من ذلك وضع حساب “أبوالفدا” على موقع التغريدات القصيرة.

وكان توجيه ترامب بخصوص ما أُعلن عن نجاح معهد الأبحاث Batelle في تطوير تقنية يمكنها تنظيف ما يصل إلى 80000 قطعة من معدات الوقاية الشخصية لإعادة استخدامها. يعد هذا تقدمًا كبيرًا في مكافحة فيروس كورونا.

وأثار خطأ الرئيس الأمريكي موجة سخرية من جانب مغردين سعوديين الذين علقوا على تغريدة ترامب بفيديوهات سابقة يتحدى فيها رئيس أمريكا، ويوجه أحاديث ساخرة لكيفية التخلص من فيروس كورونا القاتل.