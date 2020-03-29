شاهد .. حريق ضخم يلتهم عشرات المحلات في سوق شهير بالسودان

شهدت أم درمان في السودان ،اليوم، حريقا مروعا في عدد من المحلات التجارية بمنطقة حوش الخليفة.

و شب حريق هائل في محلات البيع المخفض التي تحيط بحوش الخليفة بأم درمان في السودان.

وأفادت مصادر أن الحريق التهم 25 محلا ، ولم تفد المصادر حتى الآن بوجود خسائر في الأرواح.

وسارعت قوات الدفاع المدني السوداني لاحتواء الحريق حيث تجري محاولات إخماده حتى الآن .

ومن المعروف أن السوق يعتبر من الأماكن الشهيرة في السودان وشهد العديد من الحوادث على مدار الفترة الماضية ، وفي صبيحة اليوم قام طلاب من ولايات دارفور بغرب السودان بالاعتصام إحتجاجاً على عدم السماح لهم بالسفر إلى ولاياتهم.