بالصور: ٤٧ نادي حي للبنين والبنات بالطائف تشارك في التوعية من فيروس كورونا

أطلقت أندية الحي للبنين والبنات في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف حملة بالتوعية عن خطر فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه من خلال منصاتها الاعلامية.

وكذلك تنفيذ حملة تثقيفية بمنع التجول والبقاء في المنازل والذي يأتي احترازا من تفشي فيروس كورونا من خلال قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بحسابات الاندية.



توزيع معقمات وكمامات

كما قامت أندية الحي للبنين والبنات بتوزيع كمامات ومعقمات في الأماكن العامة ويأتي ذلك من دورها في الشراكة المجتمعية لتثقيف المجتمع في مختلف شرائحه.

تقديم مبادرات لتوفير السلال الغذائية وأجهزة لاب توب وأجهزة محمولة

من جانبه واصلت أندية الحي التعليمية والترفيهية للبنات في الطائف في تنفيذ مبادرتها والتي اطلقتها تزامناً مع قرار تعليق الدراسة وذلك بمتابعة ممثلة أندية الحي للبنات مديرة نشاط الطالبات فوزية الحارثي.

وهدفت المبادرة الأولى لتوفير السلال الغذائية للأسر من مقر التسوق للمنزل مباشرة دون الحاجة للخروج من المنزل.

كما تشمل المبادرة الثانية توفير أجهزة الايباد والجوالات والمحمول للأسر المتعففة، لتمكين أبناء وبنات هذه الأسر من الدخول على منصات التعلم عن بعد تحت شعار “دراستك علينا وجهازك علينا.

مسابقات ثقافية وتوعوية

فيما نفذت أندية الحي للبنات ايضا مسابقات ثقافية وتوعوية لمرتادات الاندية عن بعد

وبث رسائل عبر منصات التواصل لجميع شرائح المجتمع لبعث الطمأنينة واتباع الإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل والبعد عن التجول والإجابة.

وتقديم كل ما يجتاجه المجتمع من نصائح وإرشادات وتقديم المبادرات لهم والمرتادات عبر الخطوط الهاتفية المخصصة لهذا الغرض والبريد الإلكتروني ، وقد لاقت تفاعل كبير بين المرتادات وشرائح المجتمع المختلفة.

دورات تدريبية عن بعد في ٢٣ نادي حي للبنات

وأطلقت إدارة نشاط الطالبات في الادارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ١٠ برامج تدريبية عن بعد لمرتادات أندية الحي والبالغ عددها ٢٣ نادي وذلك خلال ١٠ أيام وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين وتميزت بنوعيتها إذ تقام دورات مهنئة وتثقيفية وتعليمية وحياتية واجتماعية منها أنا أيضا مسؤول للمعلمة داليا مفتي ومهارات إدارة الأزمات للمعلمة جواهر السبيعي.

وبرنامج مع الحجر نرسم بسمة للمعلمة نورة القثامي وإدارة الأزمات للمعلمة جميلة الثبيتي وبرنامج من بينك تقضي على الكورونا للمعلمة بركة الدوسري وبرنامج عقول واعية للمعلمة دارين مجيدًا وبرنامج الكوتش مع كورونا للمعلمة طريفة جويعد.

وبرنامج اسرتي والحجر المنزلي للمعلمة إيمان الطويرقي ، وجهود المملكة للتصدي لفيروس كورونا للمعلمة مستورة القثامي و برنامج كورونا والاستمتاع مع العائلة للمعلمة أميرة الشهري.

وأهابت مديرة نشاط الطالبات ممثلة أندية الحي فوزية الحارثي من جميع المرتادات وأولياء امورهم بالاستفادة من البرامج التدريبية والتوعوية والحياتية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المعتمدة للأندية.

وقدمت شكرها لجميع مدربات البرامج على الاستعداد الأمثل وجهودهن الجبارة والحثيثة لانجاح البرامج التدريبية متمنية للجميع الاستفادة القصوى من هذه البرامج .