مراد الجنابي يكتب / البحرين قلعة الصمود والعز

تكاتف الشعب البحريني الطيب المبارك مع القيادة الرشيدة الحكيمة وجهودها الجبارة بوجه كل التحديات الصحية والأمنية والسياسية جعل الكثير من الأعداء يترنح من الألم ، ألم الحسرة والذل والمهانة.

وقديما قالوا : الصراخ على قدر الألم .

والواجب الوطني يحتم على كل المخلصين والغيارى من أبناء المملكة زيادة الوعي وبذل كل المجهود في التعاون وفي كل المستويات الاجتماعية ودعم المؤسسة الاعلامية الوطنية لتجاوز الأزمة الصحية التي عصفت بالعالم المتحضر قبل الدول النامية .

عيون الساهرين والساهرات في المستشفيات لابد أن تكرم، واقترح على الجهات الحكومية المباركة استحداث تكريم الأطباء والممرضين بقلادة جلالة الملك حمد الطبية لجهودهم العظيمة وكذلك تكريم رجال الأمن وقوى الدفاع الشجعان بنوط الفخار لمواقفهم المشرفة العظيمة.

ويفضل تجاهل الأبواق المأجورة لتموت كمدا وحسرة ولترتفع رايات الوحدة الوطنية البحرينية لردع كل وجوه العنصرية البغيضة والطائفية المستوردة المريضة وتعلو رايات البناء العلمي والقيمي والأخلاقي في مملكة المحبة والتسامح مملكة العروبة والإسلام الحنيف مملكة العز التي يرفع لواءها عاليا جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله وحماه وتسمو بجهود صاحب السمو الملكي خليفة بن سلمان آل خليفة عافاه الله ومتعه بالصحة والعافية الدائمة وتألقت مملكة البحرين بين الدول في معايير الجودة والرعاية الصحية والخطط المبهرة بيد ولي العهد الامين صاحب السمو سلمان بن حمد ال خليفة رعاه الله الساهر على أمن وحفظ البلاد وسلامة العباد وفقه الله وكلل بالنجاح خطاه مع رجال المملكة الأبطال والشجعان في كل مفاصل الدولة وفرسانها .

أ. د مراد عبدالله الجنابي

أستاذ العقيدة والفكر الإسلامي بجامعة البحرين