كورونا يفضح الرئيس الإيراني… هنا صور الوثائق والتفاصيل

أطلق الرئيس الايراني حسن روحاني تصريحات مثيرة عن الوضع الايراني بعد تفشي فيروس كورونا في بلاده ، زاعماً ان السلطات سيطرت على الوضع الصحي في العديد من المدن الايرانية.

المثير للدهشة أن الرئيس روحاني نفسه لم يكن على علم بتوقيت دخول الفيروس لبلاده حيث قال أن الفيروس تسلل لإيران في يوم 19 فبراير 2020 في حين أكدت أولى الوثائق التي نشرتها منظمة الطوارئ أن توقيت دخول الفيروس كان في الرابع من فبراير 2020،وكان حينها المئات في حالة حجز وتنويم في مستشفيات مدينة قم الايرانية.

فضلا عن الأكاذيب الأخرى التي أطلقها الرئيس لتجميل صورة النظام بعد أن اثبت فشله التام في مواجهة تداعيات كورونا في البلاد.