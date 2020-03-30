رسمياً: دعم المواطنين والمواطنات الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص بأثر رجعي

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تخصيص دعم للمواطنين والمواطنات من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص وذلك بأثر رجعي من بداية يوليو 2019.

وقال معالي الوزير أحمد سليمان الراجحي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: تفعيلاً لمبادرات الدعم الحكومي لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها أطلقنا في صندوق تنمية الموارد البشرية أولى المبادرات، والتي تستهدف دعم المواطنين والمواطنات من الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص؛ وذلك بأثر رجعي من بداية يوليو 2019م،وسيتبعها -بمشيئة الله- بقية المبادرات.