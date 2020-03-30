“السماري” يفتح ملف بطولات النصر ويؤكد زعامته للكرة السعودية

أثار الإعلامي عبدالرحمن السماري، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي، عقب تغريدات نشرها على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”، أعاد فيها فتح ملف عدد بطولات الأندية السعودية.

حيث نشر “السماري” وثائق تؤكد زعامة النصر للكرة السعودية، كما نشر قصاصات صحافية يعود تاريخها إلى ما يفوق الأربعة وثلاثين عامًا، تثبت جدارة النصر بهذا اللقب.

كما ختم “السماري” سلسلة تغريداته بنشر تغريدة تحوي وثائق من الاتحادين السعودي والآسيوي تثبت حصول النصر على عدد يفوق ما ذكرته لجنة توثيق البطولات عن النادي.

وعلق على هذه الوثائق: “‏هذا ليس رأي السماري هذا رأي الاتحاد الآسيوي والاتحاد السعودي فهل نكذبهم ونصدق شخص عاش طوال مشواره الرياضي في لعبة كرة اليد كعضو ورئيس؟!!.. ‏لإنصاف النصر، نضع هذه الأدلة والحقائق أمام وزارة الرياضة وأنا كمعاصر أول الشهود على صحة بطولات ⁧‫النصر‬⁩ والبقية في الطريق”.

يذكر أن عبدالرحمن السماري، قد حمل عضوية أول مجلس إدارة لنادي الهلال، بالإضافة إلى عضويته الشرفية بالنادي.