الهلال الأحمر يطلق فرق إسعافية تطوعية لدعم مراكز الرياض وغرفة العمليات

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، مبادرة دعم المراكز الإسعافية بفرق إسعافية تطوعية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد، حيث أعلن المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة إشارة إطلاق عشرة فرق إسعافية ضمن من تمت جدولتهم لدعم العملية الإسعافية وتأتي تلك الخطوة ضمن خطط فرع الهيئة في منطقة الرياض للاستفادة من تطوع منسوبيها في فترات راحتهم كدعم في فترة الأزمات.

ووجه “السلامة” شكره للعاملين في الميدان وفي غرفة العمليات وحرصهم على العمل التطوعي الإسعافي حيث ضحوا بوقت راحتهم للعمل والتطوع بفرق إسعافيه وأفراد لمساندة زملائهم في الميدان وغرفة العمليات بالمنطقة.

وقال خلال كلمته إن ما تقومون به من أعمال انسانيه وتطوعية في المجال الإسعافي يؤكد حس المسئولية لديكم تجاه وطنكم والعمق الإنساني الذي تحملونه بداخلكم خلال ما تقومون به من أعمال إسعافية في الميدان للمصابين والمرضى.

وعقب ذلك رفع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي شكره للمشرف العام على الشؤون الإسعافية على قربه ومساندته لما من شأنه دعم الأعمال الإسعافية وتطويرها، وأن ذلك له آثره الإيجابي في تعزيز الإجراءات الداعمة للاستجابة الاسعافية المتميزة، كما وجه شكره للمتطوعين على مساندتهم زملائهم في ظل الأزمة الحالية.

يشار إلى أن هذه الخطوة تأتي من ضمن عدد من الحزم والإجراءات الاستعدادية الاستباقية فيما لو حدث أي تطورات في أزمة كورونا المستجد حيث تسخر الهيئة كل إمكانياتها بإشراف ومتابعة من رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم لمواجهة هذه الجائحة من خلال خطط تعمل الهيئة على تنفيذها بشكل مستمر خلال هذه الأزمة.