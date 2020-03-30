متحدث البيئة: المملكة حققت نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة حققت نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية.

وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، إن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق على سبيل المثال، فلدى المؤسسة العامة للحبوب بحمد الله مخزون بحدود 2 مليون كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب.

وأضاف أن الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق يبلغ 15 ألف طن والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا، وابتداء من أبريل المقبل سيبدأ موسم استلام ما يقارب من 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من 1.2 مليون طن من القمح المستورد.