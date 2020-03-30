بعد تأجيل إقامة الألعاب هذا العام بسبب #كورونا.. انطلاق أولمبياد طوكيو في 23 يوليو 2021

قررت اللجنة المنظمة في اليابان واللجنة الأولمبية الدولية، اليوم الإثنين، انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في 23 يوليو 2021، وأن تستمر الدورة حتى الثامن من أغسطس التالي، بحسب وكالة كيودو اليابانية للأنباء.

يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية واليابان، أعلنت، الثلاثاء الماضي، تأجيل دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت مقررة في طوكيو هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وقال الطرفان في بيان مشترك: “في الظروف الراهنة وبناء على المعلومات المقدمة من منظمة الصحة العالمية اليوم، خلص رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى أن الأولمبياد الثاني والثلاثين في طوكيو يجب أن يتم تأجيله إلى ما بعد العام 2020، لكن ليس أبعد من صيف 2021، لحماية صحة الرياضيين وجميع المعنيين بالألعاب الأولمبية والمجتمع الدولي”.