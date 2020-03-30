الإمارات.. تسجيل 41 حالة إصابة جديدة بفيروس #كورونا وشفاء 3 حالات

أعلنت الإمارات، اليوم، عن رصد 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا “كوفيد – 19” تعود لجنسيات مختلفة، إضافة إلى تسجيل حالتي وفاة بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس تعودان لمصاب من الجنسية العربية يبلغ من العمر 48 عامًا كان يعاني من أمراض في القلب وضغط الدم والسكري، أما حالة الوفاة الثانية لآسيوي يبلغ من العمر 42 عامًا كان يعاني أيضًا من أمراض في القلب، مما يرفع إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة إلى 5 حالات.

وأوضحت المتحدثة باسم القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن الإصابات الجديدة تخضع للرعاية الصحية اللازمة في مستشفيات الدولة، ما عدا حالتين تخضعان للعناية المكثفة، وأن العدد الإجمالي للإصابات المسجلة في الدولة حتى الآن بلغ 611 حالة حتى الآن.

وأكدت “الحوسني” شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد “كوفيد – 19” وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 61 حالة مسجلة حتى الآن.