ضبط مستودع عشوائي لمواد بلاستيكية بحي العتيبية بمكه

ضبطت بلدية العتيبية الفرعية ممثلة في قسم الأسواق والمحلات التجارية كمية كبيرة من المواد البلاستيكية لمطاعم شهيرة عبارة عن سفر طعام وأكياس تعبئة تقدر بـ 60 ألف مادة بلاستيكية داخل مستودع عشوائي في أرض فضاء يقع في حي شارع منصور يفتقد لاشتراطات التخزين النظامية ومتعرضة لحرارة الشمس يشرف عليها مجموعة من العمالة المخالفة.

وأوضح رئيس بلدية العتيبية الفرعية المهندس بندر بن خضر آل زيد، أن بعض العمالة الوافدة تستغل فترات المنع في مخالفة الأنظمة وأن دور البلدية هو حماية المجتمع ومكافحة الظواهر السلبية التي قد تؤثر على صحة المواطن والمقيم حيث تمت متابعة إحدى سيارات النقل الصغيرة ومراقبتها عن بعد حتى استقرت داخل المستودع، وعلى الفور تم مداهمة الموقع من أجل إتلاف المواد غير الصالحة والتي تعرضت للأتربة والغبار وأشعة الشمس.

وأكد رئيس البلدية، أن الإدارة العامة لشؤون البلديات تكثف الجولات الرقابية هذه الأيام في ظل الحد من تفشي فيروس كورونا وتتخذ كافة التدابير الوقائية اللتي تضمن عملية الإصحاح البيئي، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهة المختصة لمصادرة كافة المواد الموجودة داخل المستودع العشوائي وتسليم العمالة المخالفة للجهات الأمنية وتطبيق الإجراء النظامي بحقهم.