“تعليم جدة” تضع مرافقها وإمكاناتها تحت تصرف “الصحة”

في إطار تكامل الأجهزة الحكومية لمواجهة فيروس “كورونا” (كوفيد-19)، وضعت الإدارة العامة لتعليم جدة كافة إمكاناتها البشرية ومرافقها من المباني التعليمية، ووسائل النقل من حافلات و طواقم الخدمات ، تحت تصرف وزارة الصحة ممثلة في مديرية الشؤون الصحية بجدة، اسهاما منها لمواجهة فيروس “كورونا” .

وشملت أوجه اللتعاون بين تعليم جدة ومديرية الشؤون الصحية توفير أكثر من ٤٠ حافلة إلى جانب اتاحة مرافق كل من بيت الطالب والمعسكر الكشفي وجميع المباني والمنشآت التعليمية للاستفادة منها من قبل الصحة وكذلك القيام بالتوعوية المستمرة للطلاب والطالبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المدرسية المختلفة.

المدير العام لتعليم جدة الدكتور سعد المسعودي أوضح أنه تماشيا مع التوجيهات الحكيمة للقيادة الرشيدة والدعم اللامحدود الذي وفرته لمحاصرة الوباء والقضاء عليه وتوجيهات معالي وزير التعليم واستشعارا للمسؤولية الاجتماعية، تم وضع كافة إمكانيات تعليم جدة تحت تصرف وزارة الصحة مشيدا بجهود وزارة الصحة ومنسوبيها ووعي وتعاون المجتمع سائلا الله أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق.