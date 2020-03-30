بعد انفجار الأوضاع في تركيا بسبب كورونا.. أردوغان لـ”المواطنين”: المستشفيات للحالات الحرجة فقط

في أول تصريح له بعد انفجار الأوضاع في تركيا بسبب ظهور مئات الإصابات بفيروس كورونا فجأة، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه على المواطنين عدم الذهاب إلى المستشفيات إلا في الحالات الحرجة فقط.

وأثار تصريح الرئيس التركي، والذي تناقلته وسائل إعلام تركية، موجة غضب بين نشطاء أتراك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، متهمين إياه بالاستهانة بالأوضاع وحياة المواطنين.

وقال أحد المغردين الأتراك ردا على تصريحات أردوغان “الوضع أصبح كارثيا في البلاد، والسلطات والحكومة تتعامل مع حالات الإصابة بالفيروس القاتل برفاهية تامة، واستهتار بحياة المواطنين منذ بدء انتشار الفيروس في البلاد”.

وأضاف مغرد آخر “السلطات فشلت في إدارة أزمة كورونا كما فشلها بسياسات دمرت الاقتصاد من قبل، انظروا نحن مقبلون على سيناريو إيطاليا”.

وانفجرت أزمة كورونا بشكل مفاجئ في تركيا، بعدما أخفت السلطات التركية في وقت سابق حقيقة الإصابات بالفيروس حتى اضطرت تحت وطأة الأزمة إلى الاعتراف بمئات الإصابات.

واعترف وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم الاثنين، بأن عدد وفيات فيروس كورونا في تركيا زادت 37 حالة لتصل إلى 168 حالة وإن عدد حالات الإصابة المؤكدة زاد 1610 حالات ليصل العدد الإجمالي إلى 10827 حالة.