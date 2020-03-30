رويترز: السعودية استخدمت إمكانياتها بنجاح في حرب كورونا.. وأمريكا تحاول الاستفادة من التجربة

أشارت تقارير دولية إلى أن المملكة تعاملت بشكل محترف مع وباء كورونا المستجد كوفيد 19 وكانت مستعدة بشكل كبير بفضل تعاملها السابق مع متلازمة الشرق الاوسط التنفسية متخذة احتياطات ناجحة في مقاومة الفيروس الذي شل حركة العالم.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الصحة العامة قولهم «إن المملكة كانت مستعدة بشكل أفضل، فخبرتها مع ميرس تعني أن المستشفيات بها بالفعل وحدات فرز منفصلة للأمراض التنفسية مزودة بتهوية خاصة لحماية العاملين بالقطاع الطبي من العدوى».

وأشار التقرير إلى وجود مستشفيين اثنين على الأقل مركزيين لإجراء الفحص من السيارة في المملكة للكشف عن كورونا، وهو ما تسعى الولايات المتحدة بقوة لتنفيذه. وأضاف التقرير «أن المملكة بدأت باتخاذ تدابير وقائية واحترازية للتعامل مع الفايروس الجديد قبل أسابيع من ظهور أول حالة في البلاد».

وقالت الخبيرة في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها جوانا جيسنس إن: «خبرة المملكة التي اكتسبتها من التعامل مع ميرس وضعتها في مكان متفرد». وأضافت «يعلمون أنه موسم ميرس وقد استعدوا لذلك بالفعل. التحضير والإجراءات… خفضت فعليا الإصابات».