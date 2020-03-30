إيران توقف إصدار الصحف المطبوعة .. لماذا؟

قررت السلطات الإيرانية،اليوم، إيقاف الصحف و المجلات المطبوعة اعتبارا من الثامن من أبريل المقبل، في قار اتهمه الكثيرون برغبة التعتيم و التضليل من الحكومة الإيرانية على حقيقة الأوضاع في البلاد بعد تفشي فيروس كورونا المستجد..

و قال المتحدث باسم وزارة الداخلية الإيرانية، إن الصحف والمجلات المطبوعة سوف تختفي من الشهر المقبل في إيران التي تضررت بشكل خاص من جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن المتحدث قوله “من أجل التنفيذ الفعال لخطة تقليل الاتصالات الاجتماعية التي اعتمدتها وزارة الصحة ، لن تتم طباعة المزيد من الصحف في الموعد المحدد 8 أبريل وستظهر على الإنترنت فقط”. .

و يتم نشر حوالي 65 صحيفة ومجلة في البلاد ، بما في ذلك الصحف الرياضية ، التي تحظى بشعبية كبيرة بين الإيرانيين.

وفقا لوزارة الصحة ، تم تسجيل أكثر من 40،000 إصابة و 2757 حالة وفاة من طراز Covid19- في إيران منذ فبراير

ووفقا لوزارة الصحية ، سجلت البلاد اكثر من 40 الف حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد و2757حالة

ويأتي القرار في ظل اجتياح كورونا لإيران و رغبة النظام في التعتيم على ذلك منذ البداية

فيما تحدثت تقارير عن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها الصحافة الورقية الإيرانية خاصة بعد ارتفاع الأسعار في سوق الورق و الضغوط التي تمارسها الحكومة على الصحافة .

و تأتي سوق الورق تحت تأثير ارتفاع سعر الدولار وتدهور الوضع الاقتصادي، مما أجبر بعض المجلات والصحف على التوقف لأيام، بينما لجأ عدد كبير منها إلى تقليص عدد الصفحات.

وارتفعت أسعار الصحف بنسبة 120% خلال 2018. ويقول أصحاب الصحف إن المشكلة قد تشكل الضربة القاضية لها في ظل معاناتها المالية.

فيما وجه بعض أهل الصحافة أصابع اتهام غير مباشرة إلى الحكومة بافتعال الأزمة الورقية واحتكار سوق الورق، للضغط على الصحافة لتخفيف حدة الانتقادات.

وتعد مشكلة الرقابة والملاحقات القانونية من أجهزة النظام أكبر معطل للصحافة في ايران فيما اتهم مراقبون وخبراء نظام الملالي بافتعال الأزمة لتصفيه الصحافة المعارضة و تكيم الآراء.