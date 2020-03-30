أرامكو تبدأ في إيداع أرباح المساهمين لشهر ديسمبر 2019 #ارباح_ارامكو

بدأت شركة أرامكو في إيداع الأرباح النقدية للمساهمين لشهر ديسمبر من العام 2019.

ويذكر أن شركة أرامكو أعلنت في منتصف مارس من العام الحالي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنحو 14.76 مليار ريال، وذلك عن الفترة من 5 إلى 31 ديسمبر 2019، وهي الفترة الممتدة من تاريخ تخصيص أسهم الطرح العالم الأولي للمستثمرين وحتى نهاية عام 2019.

وقالت الشركة إن هذه الأباح تمثل جزءا من إجمالي توزيعات الأرباح العادية للربع الأخير من عام 2019 والبالغة 50.21 مليار ريال.

وجاءت تفاصيل الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين على النحو التالي: