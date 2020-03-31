تدني الرؤية الأفقية بسبب الغبار بمعظم مناطق المملكة #صباح_الخير

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الشرقية والرياض ونجران وعسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك وحائل والجوف والحدود الشمالية فيما تكون السماء غائمة جزئيا قد تخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين وحالة البحر متوسط الموج بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.