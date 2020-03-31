الكونغرس الأمريكي يبحث إجراءات إضافية لمواجهة كورونا

بعد 3 أيام من إقرار حزمة بـ 2.2 تريليون دولار، لتخفيف حدة الضربة الاقتصادية القوية التي وجهها وباء فيروس كورونا، بحث الكونغرس الأمريكي أمس الإثنين خطوات إضافية مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات بالعدوى في البلاد.

ويناقش الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب زيادة المدفوعات للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، الذين من المرجح أن يكونوا ضمن أكثر الفئات تضرراً بسبب تسريح الشركات لملايين الموظفين، فضلاً عن إلغاء التكاليف التي يتحملها المصاب بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستعمل مع الجمهوريين لصياغة مشروع قانون، يمكن أن يوفر أيضاً حماية إضافية للعمال الذين يتصدرون جهود مكافحة كورونا، والمزيد من الدعم لحكومات الولايات، والإدارات المحلية، في ظل التعامل مع واحدة من أكبر أزمات الصحة العامة في تاريخ الولايات المتحدة.

وأضافت أنها لا تتوقع صدور التشريع الجديد قبل عيد الفصح في 12 أبريل(نيسان) المقبل.