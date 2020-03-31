كورونا حول العالم: الإصابات تقترب من 800 ألف والوفيات من 38 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به تقترب من 800 ألف حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم تجاوز 785 ألفا حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 166 ألفا.وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى قرابة 38 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة نحو 164 ألف حالة إصابة و3170 حالة وفاة، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 102 ألف حالة إصابة و11591حالة وفاة،فيما بلغت حصيلة الصين 81518 حالة إصابة و3305 حالة وفاة.