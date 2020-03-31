أندية في الدوري السعودي تتجه لخفض الرواتب في ظل أزمة #كورونا

كشف تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن عددا من أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي، يتجهون إلى تخفيض رواتب اللاعبين والمدربين بعد الاتفاق معهم.

وهذه الخطوة تأتي رغبة من الأندية في تجاوز الأعباء المالية التي تقع على عاتقها، خلال فترة توقف الأنشطة الرياضية في السعودية، في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)

المتفشي في العديد من دول العالم.

وقال معيض الشهري، رئيس لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، إنه من المتوقع أن يبادر اللاعبون السعوديون والأجانب في الأندية إلى تخفيض الرواتب خلال فترة تعليق الأنشطة الرياضية في السعودية.

وأكد الشهري بحسب تقارير صحافية اليوم الثلاثاء أنهم في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي سيشمل جميع الاتحادات في العالم.

مشيرا إلى أحقية الفيفا في مناقشة واتخاذ مثل هذه القرارات وفقا للمادة 27 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، التي نصت على أن حالات القوة القاهرة يبت فيها مجلس إدارة الفيفا وتكون قراراته نهائية،كون فيروس كورونا قوة قاهرة.

ورحب رئيس لجنة الاحتراف بأي اتفاق بين الأندية واللاعبين على نسبة تخفيض الرواتب، مؤكدا أن اللاعبين لن يتخلوا عن الوقوف مع أنديتهم.