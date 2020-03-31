الأسهم الأوروبية تسجل أسوأ أداء فصلي منذ 2002

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بفضل مشتريات للمستثمرين في القطاعات الدفاعية مع انتظار مؤشرات أخرى على أن الاقتصاد يستطيع تجاوز تداعيات توقف الأنشطة عالميا تقريبا لاحتواء تفشي وباء فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0706 بتوقيت جرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية بنسبة 1.1 بالمئة وأضافت الأسهم العقارية وأسهم المرافق والاتصالات التي عادة ما تُعد مستقرة في أوقات الاضطراب الشديد، ما بين 0.9 و1.5 بالمئة.

ورغم ذلك، يتجه المؤشر صوب اختتام أسوأ أداء فصلي منذ عام 2002 إذ أن ثقة المستثمرين أبعد ما تكون عن الاستقرار وسط تراجع حاد لأكثر من ثلاثة تريليونات دولار من قيمة الشركات الأوروبية فيما يزيد قليلا عن شهر.

وكان سهم هالوفريش نقطة مضيئة إذ قفز 12 بالمئة بعدما توقعت شركة توصيل الوجبات الألمانية أن تتجاوز إيرادات الربع الأول تقديرات السوق.