السودان يسجّل الإصابة السابعة بـ #كورونا والصحة: أجنبي وقادم من الامارات

أعلنت وزارة الصحة الاتحادية في السودان أنه تأكيد الحالة رقم 7 حيث أثبت الفحص المعملي الاصابة بمرض الكورونا المستجد المسمي COVID-2019 .

وقالت الوزارة في تصريح صحفي عاجل، أن المريض رجل اجنبي في الستينيات من العمر وكان قد وصل الي السودان قادما من الامارات العربية المتحدة في يوم 14 مارس 2020م.

واوضحت انه تتم حاليا الرعاية الصحية للمريض في احدي عنابر العزل بولاية الخرطوم. و بدأت متابعة المخالطين وسوف تفيد وزارة الصحة الاتحادية باي مستجدات.

وأهابت بالمواطنين الكرام الإسراع بالتبليغ عن حالات الاشتباه بالاتصال بالأرقام 9090 او 221 من اي مكان في السودان مع اتباع كافة الإرشادات والنصائح الطبية.

وشددت على وقف اي تجمعات واتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها حماية أنفسهم واسرهم ومخالطيهم.