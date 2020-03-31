في اطار الجهود التي تتأخذها الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف للوقاية من فيروس كورونا (covid-19) شاركت إدارة الموارد البشرية بعروض تثقيفية ورسائل توعوية عبر منصاتها الاعلامية وذلك للتوعية من فايروس كورونا والحد من تفشيه، وطرق الوقاية منه، وكيفية وضع وإعداد خطط وقائية لمواجهته، وما هي الآلية المتبعة عند ظهور أعراضه على الإنسان.

واشاد مدير إدارة الموارد البشرية عبدالله الحارثي بمشاركة إدارته مقدماً شكره وتقديره لجميع منسوبي ومنسوبات إدارة الموارد البشرية.

كما قدم شكره الخاصة للزميلة نوف الشلوي على جهودها في ابراز جهود إدارة الموارد البشرية للوقاية من فايروس كورونا.

واصفاً أن هذا العمل هو جزء من الاحترازات الوقائية التي اتخذتها الموارد البشرية بالإضافة إلى رسائل التوعية والتثقيف عبر حسابات التواصل الاجتماعي بهدف التوعية وأخذ الحيطة والحذر ومضاعفة الجهودهم للوقاية من هذا الفايروس.

واشاد الحارثي بمتابعة المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي بدعمه اللامحدود لجميع الادارات والاقسام والمكاتب وخصوصاً إدارة الموارد البشرية للحد من انتشار فايروس كورونا وأهمية تثقيف المجتمع بالوقاية منه واتباع التعليمات الصحية لمواجهة هذا الفايروس.

سائلا الله أن يديم علينا نعمة الامن والامان ويحفظ ولاة أمرنا وأن يزيل هذه الغمة عاجلا غير أجل إنه ولي ذلك والقادر عليه.