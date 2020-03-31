مستشفى الولادة والأطفال بمكة يشهد ولادة 5 توائم لسيدة تركية

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم الإثنين، ولادة خمس توائم “3 ذكور و2 إيناث” لسيدة من الجنسية التركية تبلغ من العمر 32 سنة بعد أن تمكن الفريق الطبي بالمستشفى من تسهيل عملية الولادة من وقت دخول الأم المستشفى.

وأبان استشاري النساء والتوليد الدكتور محمد الشال، أن المستشفى استقبلت الأم قبل أسبوعين، وتم إجراء الفحوصات اللازمة لها، ووضعها تحت الملاحظة لاحتمالية حدوث ولادة مبكرة حيث تم دخول الأم إلى غرفة العمليات بعد أن لوحظت بعض التغيرات في حالتها مما استدعى تدخل الفريق الطبي للقيام بالعملية القيصرية.

ووضعت توائمها، وهم بصحة جيدة، وقدّمت لهم العناية الصحية والتمريضية، ونقلوا لقسم حديثي الولادة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة.

وأوضح “الشال”، أن أعمار التوائم يبلغ 32 أسبوعًا كما تتراوح أوزانهم ما بين 1200 إلى 1600 جرام.

وقال المدير الطبي بالمستشفى الدكتور هلال المالكي، إن نسبة المضاعفات في عمليات ولادات الخمس توائم كبيرة، إلا أن عناية الله عز وجل كانت أكبر، وتمكن الفريق الطبي من إتمام عملية الولادة بكل يسر وسهولة.

وأشار مدير المستشفى الدكتور أحمد بن غيث المحمادي، إلى سعي مستشفى الولادة والأطفال بتقديم خدمة طبية متميزة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والتي يجعلها مقصدًا لكثير من المرضى، مؤكدًا نجاح العملية القيصرية بلا مضاعفات، كما تم وضع الأطفال تحت الملاحظة الطبية والعناية الفائقة.