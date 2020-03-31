الباحثة “العبلاني” تدشن مبادرة لتوزيع سلال غذائية على 50 أسرة بالرياض

دشنت الباحثة الاجتماعية هيفاء العبلاني مبادرة تطوعية تكفلت فيها بمؤونة غذائية لـ 50 أسرة من المتعففين بالرياض، تضامناً مع الأسر بعد ظروف تفشي فايروس كورونا وتعطل وظائف البعض وخاصة ذوي الدخل المحدود ومن كانوا يعيشون على الأجر اليومي والوظائف المؤقتة، وانطلاقاً من واجبها الديني والأخلاقي.

وقالت “هيفاء” إنها انطلقت بالتجهيز والتوزيع من يوم أمس، وتكون المبادرة بشراء السلة الغذائية المكونة من المواد الأساسية التي تحتاجها الأسر، كالأرز والسكر ثم تقوم بتوزيعها.

وأوضحت أن المبادرة جاءت حرصا على وتعزيز الوعي الاجتماعي، والتذكير بضرورة البقاء في المنزل، إتقاء لانتقال فيروس كورونا، وهو ماتوصي به وزارة الصحة. مشيرة إلى أنها تضع شعار “كلنا_مسؤول” والذي دشنته وزارة الصحة على كل سلة غذائية لإشعار المجتمع بحجم المسؤولية.

وأوضحت هيفاء: “اليوم يوم الوطن ولابد لكل فرد من أبناء بلدنا الغالي أن يتفاعل لو بالقليل فهناك من يعاني مع تداعيات الفايروس كالأسر المنتجة أو الباعة المتجولين وماشابه من أصحاب الوظائف المؤقتة والتي كانت تكفيهم هم السؤال”.

وأكدت في ختام حديثها أن الواجب هو تلمس احتياجاتهم، خاصة الغذاء، فالمسلم للمسلم كما حثّ ديننا، مؤكدة أن يد العون ضرورية رغم أن الدولة لم تدخر شيئا، فالجمعيات الخيرية تؤدي دورها لكننا نساندها من دوافع دينية وإنسانية.