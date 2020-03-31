القبض على مواطن حاول إثارة البلبلة عبر تسجيل له بشأن فيروس #كورونا بتبوك

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة تبوك، بأنه إشارة إلى التسجيل الصوتي المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لشخص ينشر شائعة عن وجود مواطن وشقيقته في إحدى المستشفيات بمنطقة تبوك يتلقيان العلاج بسبب إصابتهما بفيروس كورونا، وأنهما نقلا العدوى لعدد كبير من الأشخاص، واصفًا الوضع الصحي في المنطقة أنه خطير، في محاولة لإثارة الرأي العام وتهويل الأمر وبث الهلع بين الأهالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وجرى استكمال الإجراءات الأولية معه، وإحالته لفرع النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقه.