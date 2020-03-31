تطبيق إجراءات الفحص الحراري بدور المسنين والمسنات

طمأن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض الدكتور يوسف السيالي، أهالي ما يقارب من 200 نزيل ونزيلة في دور رعاية المسنين والمسنات بالمنطقة بأنهم في مأمن من خطر العدوى بفيروس كورونا الجديد بعد اتخاذ إدارات الفروع الإيوائية كافة الإجراءات الاحترازية لسلامتهم تحت إشراف الكادر الطبي والاجتماعي والنفسي العامل معهم بنظام المناوبات.

وأشار إلى أن أبرز هذه الإجراءات إخضاع جميع الكوادر العاملة في الدور للفحص البصري عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس عند مداخل الدور الرئيسية للتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا وتعزيز الوقاية منه ومنع انتشاره.

وأضاف “السيالي”: بدأت إدارات الدور الإيوائية منذ وقت مبكر بوضع خطة متكاملة لتكثيف الرعاية الطبية للفئات المستهدفة بالرعاية داخلها مثل توفير الأطباء على مدار الساعة ومنع زيارات الأهالي والتجمعات داخل الدور وإلغاء جميع المواعيد الطبية للمستشفيات باستثناء الضرورية منها، بالإضافة الى تأمين كافة مستلزمات الوقاية الضرورية وبكميات كافية وتجهيز غرف العزل عند الحاجة، منوهًا بجهود المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها “وقاية” في تقديم الاستشارات والتوجيهات والتواصل المستمر مع المختصين في الإدارة الطبية المشرفة على الفروع الإيوائية ومقدمًا شكره لجميع الكوادر الإدارية والاجتماعية والنفسية والطبية العاملة في الفروع الإيوائية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تعتبر السلاح الأقوى لمواجهة هذا الفيروس والحفاظ على سلامة كافة الفئات المشمولة برعاية الدولة.