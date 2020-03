سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة: صحة جميع المواطنين السعوديين والمقيمين الأولوية القصوى لبلدنا

قالت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ريما بنت بندر، إن المملكة تتخذ إجراءات وقائية واستجابة جدية تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت سفيرة المملكة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن صحة جميع المواطنين السعوديين والمقيمين خلال هذا الوباء هي الأولوية القصوى لبلدنا.

#SaudiArabia is taking serious preventative and responsive measures pertaining to the COVID-19 outbreak. The health of all Saudi citizens and residents during this pandemic is our country’s greatest priority. pic.twitter.com/4SCBonPS1p

