سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة: صحة جميع المواطنين السعوديين والمقيمين الأولوية القصوى لبلدنا

قالت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ريما بنت بندر، إن المملكة تتخذ إجراءات وقائية واستجابة جدية تتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت سفيرة المملكة، عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن صحة جميع المواطنين السعوديين والمقيمين خلال هذا الوباء هي الأولوية القصوى لبلدنا.