بلومبرج : الخطوط القطرية تعتزم تقليص أعداد الموظفين 40%

أكدت بلومبرج للأنباء،اليوم، أن شركة الخطوط الجوية القطرية تعتزم تقليص أعداد الموظفين حوالي 40% بسبب خسائرها من تفشي فيروس كورونا وشلل حركة النقل

وفي وقت سابق استغنت الخطوط الجوية القطرية بشكل مفاجئ عن نحو 200 موظف، جمعيهم من مواطني الفلبين المقيمين في قطر

وقال وزير العمل الفلبيني سيلفستر بيلو لرويترز، الأربعاء،18/3/2020 إنه جرى تسريح نحو 200 فلبيني بشكل مفاجئ من شركة الطيران القطرية، مؤكدا ما نشرته “إيه.بي.إس-سي.بي.إن” .

وقال الوزير “المُلحق المعني بالعمل لدينا تلقى تعليمات صارمة لتحديد السبب الحقيقي لقرار الإدارة للاستغناء عنهم على أساس عدم الحاجة”.

ونشرت “إيه.بي.إس-سي.بي.إن” تقريرا عن تسريح الموظفين في وقت سابق. وقالت إن الموظفين الفلبينيين، وبينهم مهندسون وعاملو صيانة، تم تسريحهم .

وذكر التقرير أن موظفين آخرين فقدوا وظائفهم أيضا، لكنه لم يكشف تفاصيل أخرى.

وكانت الخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة قد حذرت من أنها ستسجل ثالث خسارة على التوالي خلال السنة المالية الحالية، التي تنتهي هذا الشهر، قبل أن يضرب تفشي الفيروس الطلب العالمي على السفر ويعمق خسائرها أكثر.