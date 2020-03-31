الصحة تحذر من المعلم الخصوصي #كلنا_مسوول

في ظل حرصها على سلامة المواطنين و المقيمين بالمملكة،حذرت وزارة الصحة،اليوم، من المعلم الخصوصي في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد

و في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أهابت وزارة الصحة بالمواطنين الحذر من مجموعة من المهن ومنها المعلم الخصوصي لتعامله مع الكثير من الاشخاص خلال تنقله بالمنازل .

و قالت الوزارة في تغريدة لها،اليوم، لا تفتح بيتك للعدوى.. احذر التعامل مع المهن المخالفة التي تنقل العدوى لك ولعائلتك.”

ومن هذه المهن التي حذرت منها الصحة تخوفا من نقل العدوى المعلم الخصوصي و الحلاق و مندوب التوصيل