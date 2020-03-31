” الموارد البشرية” تدشن منصة العمل التطوعي

أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية،أحمد سليمان الراجحي،اليوم، عن تدشين منصة العمل التطوعي

وقال الراجحي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر” :” بتوفيق الله نطلق منصة العمل التطوعي والتي تهدف لدعم الجهود في تحقيق رؤية المملكة 2030 لتنمية مستدامة في جميع المجالات

وأكد الراجحي أن المنصة تهدف إلى تلبية متطلبات المرحلة الراهنة التي تمر بها المملكة،قائلا : “الأمر الذي يحتم علينا أن نعمل معًا بشكل تكاملي لخدمة الوطن والمجتمع.

و تعتبر المنصة حاضنة سعودية للعمل التطوعي توفر بيئة آمنة

و تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة.

و أخذت المنصة شعارها من قوله تعالى “فمن تطوع خيرا فهو خير له”