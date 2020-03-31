حرب خفية في زمن كورونا.. أبل تستحوذ على تطبيق الطقس “دارك سكاي” وتمنعه عن جوالات أندرويد

تحوذت “آبل” على تطبيق “دارك سكاي”، وهو تطبيق متخصص لتقديم معلومات عن الطقس تم إطلاقه منذ ثماني سنوات، مقابل قيمة لم يتم الإفصاح عنها.

وقال مسؤولو “دارك سكاي” في بيان: “نهدف بشكل دائم إلى تزويد العالم بأفضل معلومات الطقس الممكنة مع مساعدة أكبر عدد من المستخدمين على التنبؤ بالطقس”.

كما أشاروا إلى أنه لن يتم إجراء أي تغييرات في الوقت الحالي على النسخة الخاصة بالجوالات العاملة بنظام تشغيل “آي أو إس” ولكنه لن يكون متاحًا لنظام “أندرويد” بعد الأول من يوليو.

وتعد خطوة الشركة الأمريكية فصلا آخر من فصول حرب عض الأصابع مع شركة هواوي المملوكة إلى الصين والتي تعتمد بشكل أساسي على نظام التشغيل أندرويد لعمل هواتفها.