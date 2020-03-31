صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل من الله -، من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم أربعة مواطنين ومقيم سوري أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.
عاجل.. شرطة الحدود الشمالية تقبض على أربعة سعوديين وسوري خالفوا #منع_التجول وقاموا بالتصوير والنشر #عرعر #طريف #رفحاء
الوئام- واس :