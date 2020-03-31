عاجل.. شرطة الحدود الشمالية تقبض على أربعة سعوديين وسوري خالفوا #منع_التجول وقاموا بالتصوير والنشر #عرعر #طريف #رفحاء

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الوئام- واس :

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية، بأنه إشارة إلى مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة أشخاص يصورون مخالفتهم لأمر منع التجول وقيامهم بنشرها، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل من الله -، من تحديد هويتهم والقبض عليهم وهم أربعة مواطنين ومقيم سوري أعمارهم بالعقد الثاني، وذلك في مدينة عرعر ومحافظتي رفحاء وطريف، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم.