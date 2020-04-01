شاهد بالصور: إغلاق 16 محلاً مخالفاً ومصادرة مواد غذائية غير صالحة في رفحاء

اسفرت الجولات الميدانية التي قامت بها بلدية رفحاء عن ‏إغلاق 16 محلا ومصادرة مواد غذائية غير صالحة للاستخدام.

وتم تحرير 16 مخالفة حسب الانظمة والاشتراطات البلدية.ويأتي ذلك تنفيذا للتدابير الاحترازية التي تقوم بها بلدية محافظة رفحاء.

وقد تابع رئيس البلدية الدكتور محمد بن هلان الوردة مع الفرق الميدانية تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحلات التجارية للتأكد من التزامها بالتنظيمات الإحترازية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وشدد على أهمية المتابعة الدائمة والجولات الرقابية والتأكد من سلامة المواد الغذائية ومدى صلاحيتها للاستهلاك.