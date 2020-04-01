الإطاحة بسائق متهور يقود بـ”سرعة جنونية” على طريق وادي الدواسر- خميس مشيط 

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة وادي الدواسر من القبض على شخص كان يقود مركبة من نوع “تندرا” بسرعة جنونية على طريق وادي الدواسر – خميس مشيط ، في مخالفةٍ صريحة للأنظمة، ومُشكلًا خطرًا بالغًا على قائدي المركبات الأخرى.

وذكر مصدر أمني لـ”الوئام” إنه بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي والذي يظهر قائد مركبة يقودها بسرعة جنونية على طريق وادي الدواسر – خميس مشيط فقد تمكّنت الجهات الأمنية بوادي الدواسر من تحديد موقع السيارة بالرغم من قلّة المعلومات عنها، والقبض على السائق في وقت قياسي.