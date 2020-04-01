السودان: تهم جديدة تلاحق “البشير” و15 من قيادات الإخوان

وجهت النيابة العامة في السودان تهما جديدة للرئيس السوداني السابق عمر البشير و15 من قيادات الاخوان وذلك على خلفية أحداث انقلاب 30 يونيو 1989.

ووجهت النيابة تهم بالمادة(96) (أ-ج) من قانون العقوبات لسنة (1983) م مقررة مع المادة (54) (أ) من قانون القوات المسلحة لسنة (1986) في مواجهة البشير والنائب الأسبق بكري حسن صالح و 14 آخرين من قيادات النظام السابق وذلك عقب الإطلاع والمراجعة ثبت للجنة توافر بينة مبدئية تؤسس الإتهام بموجب المادة (56) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ويخطر المتهمين بالقرار ولهم الحق في الاستئناف خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار.

وتعود التفاصيل إلي أن عدد من المحامين قدموا بلاغا في شهر مايو الماضي ضد الرئيس المخلوع عمر حسن أحمد البشير وقيادته أفادوا في مضمون البلاغ بانه خطط انقلاب 30 يونيو 1989، باعتبار الانقلاب العسكري جريمة وفقا للقوانين والمواثيق الدولية ومنها اصدار النائب العام قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق و التحري في أحداث الانقلاب الذي قاده الرئيس المخلوع، وعلى أن تسلم اللجنة تقريرها النهائي بعد ثلاثة اشهر من إجراء التحقيق والتحري.