فرض حجر صحي على 50 بلدة في 21 ولاية تركية بسبب #كورونا

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو أنه تم فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية في البلاد لمكافحة انتشار كورونا.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركية اليوم الأربعاء عنه القول، في مقابلة تلفزيونية مساء أمس، إن نسبة سفر المواطنين بين الولايات (الـ81) انخفض بنسبة 9ر98% ، عقب تقييد السفر مؤخرا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية.

ولفت إلى أن “من بين المصابين بكورونا في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، ووالٍ واحد”.

وأعلنت الصحة التركية أمس الثلاثاء تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 214.

وأضافت أن أعداد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 13 ألفا و531،في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 243.