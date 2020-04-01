أزمة #كورونا تؤجل حسم مصير إدواردو مع #الهلال

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن إدارة نادي الهلال أرجأت حسم ملف البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إلى ما بعد الانتهاء من الظروف الراهنة حيث يتوقف النشاط الرياضي بسبب أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) المتفشي في عدة دول.

وذكرت مصادر أن الأمر لا يزال معلقا بخصوص تجديد عقد البرازيلي، مشيرة إلى أن الأمر برمته لدى إدارة النادي وأيضا بحسب ما يرى الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو.

وتجدر الإشارة إلى أن إدواردو دخل الفترة الحرة للانتقال قبل أكثر من ثلاثة أشهر.