تراجع الأسهم الآسيوية مع الخسائر الكبيرة للعقود الآجلة في أمريكا

سجلت الأسهم الآسيوية تراجعا شبه جماعي خلال تعاملات اليوم الأربعاء على خلفية التراجع الحاد للعقود الآجلة في الولايات المتحدة، في حين ارتفعت الأسهم الأسترالية بنسبة 5ر3%.

وتراجع مؤشر نيكي 225 القياسي للأسهم اليابانية بمقدار 6ر851 نقطة بما يعادل 5ر4 في المئة ليصل عند الإغلاق إلى 41ر18065 نقطة، في حين تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بمقدار 96ر51 نقطة أي بنسبة 7ر3 في المئة إلى 08ر.1351 وتضرر مزاج المستثمرين في بورصة طوكيو أيضا بالبيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة اليوم التي كشفت تراجعا حادا في ثقة الشركات اليابانية.

وأعلن بنك اليابان المركزي تراجع مؤشر تانكان لثقة الشركات في اليابان

إلى سالب 8 نقاط خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل صفر خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وتراجع مؤشر كوسبي لبورصة سول للأوراق المالية بنسبة 58ر2 في المئة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 67ر2 في المئة، في حين تراجع مؤشر شنغهاي المجمع للأسهم الصينية بنسبة 5ر0 في المئة.

في المقابل ارتفع مؤشر “إس أند بي/أيه.إس.إكس200” للأسهم الأسترالية بنسبة 58ر3 في المئة، في حين ارتفع مؤشر “أول إورديناريز” الأوسع نطاقا بنسبة 52ر3 في المئة.