مواطن يوثق إهمال أحد البنوك بمكة للإجراءات الإحترازية والأمن ينقذ الموقف

وثّق أحد المواطنين صباح اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٨/٨هـ صوراً لمجموعة من العمالة الوافدة وهم يتزاحمون على بوابة احدى البنوك المحلية الواقع بشارع الستين بمكة المكرمة دون مراعاة ولا مبالة لأنظمة الصحة والسلامة التي وضعتها وزارة الصحة وكذلك إهمال البنك للإجراءات الإحترازية التي اشترطتها وزارة الصحة السعودية .

وذكر المواطن لـ”الوئام” بأنه قد شاهد هذا الإزدحام صباح أمس الثلاثاء في مشهد مسيء وتكرر صباح هذا اليوم الأمر الذي دعاه لإيقاف مركبته ونزوله منها وذهابه إلى حراس الأمن التابعين للبنك ولكن دون جدوى للأمر.

وقد قام المواطن في نهاية المطاف بالإتصال بمركز العمليات الموحد 911 وتقديم بلاغ أمني ضد هؤلاء العمال الذين تجمهروا حول بوابة البنك.

وعلى الفور تم مباشرة البلاغ من قبل الدوريات الأمنية بمكة المكرمة وفض هذا الإزدحام والتأكيد على حراس الأمن بتطبيق أنظمة وقواعد الصحة والسلامة.

واختتم المواطن حديثه لـ”الوئام” قائلاً بأن ما دفعه لهذا البلاغ هو واجبه الوطني كون المواطن هو رجل الأمن الأول خصوصاً مع انتشار أزمة وباء كورونا هذه الأيام والذي يعتبر الإزدحام أحد وسائل انتشاره بين الناس.

معبراً عن استياءه الشديد من عدم تطبيق الإجراءات الإحترازية من قبل البنك وكذلك عدم التثقيف من قبل أصحاب الشركات والمؤسسات تجاه العاملين لديهم وعدم تبصيرهم وتوعيتهم بمخاطر هذا الوباء .