روسيا تسجل 7 وفيات و440 إصابة جديدة بـ #كورونا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الأربعاء تسجيل سبع وفيات و440 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس أن خمسة من الوفيات الجديدة سجلت في العاصمة موسكو وحالة أخرى في مقاطعتها، بالإضافة إلى حالة سجلت في مقاطعة بسكوف شمال غربي البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي عدد ضحايا كورونا في روسيا إلى 24 شخصا، وفقا لموقع “روسيا اليوم”.

أما بخصوص الإصابات الجديدة فقد سُجلت في 35 من أقاليم روسيا، ومعظمها (267 حالة) في موسكو. ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 2777 شخصا 1880 منهم في العاصمة.

وخرج 69 شخصا من المستشفى منذ أمس بعد تعافيهم بالكامل من الفيروس،ليبلغ بذلك إجمالي عدد المتعافين 190.