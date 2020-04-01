تنسيقية مكافحة التدخين تحث المواطنين والمقيمين على الالتزام بالحجر المنزلي

وجهت اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة، بضرورة بقاء المواطنين والمقيمين في المنازل خلال الفترة المقبلة لكي تتحسن الحالة العامة ويختفي هذا الوباء “فايروس كورونا المستجد” – بمشيئة الله – ومتابعة ما يستجد من تعليمات وتوجيهات وزارة الصحة في هذا الصدد.

وحذر رئيس اللجنة الدكتور صلاح بن محمد الشيخ، المدخنين ومتعاطي التبغ من الاستمرار في هذه العادة السلبية، مشيراً الى أن فيروس “كوفيد-19″، هو أشد فتكاً بمن يعاني من أمراض الرئة والتنفس، فالفرصة اليوم سانحة للإقلاع عن هذه الآفة من أجل الحفاظ على صحتهم وحياتهم وحياة من يحبونهم من فلذات أكبادهم وزوجاتهم والمقربين منهم بالتخلص من هذه السموم القاتلة ، وتقديراً لجهود رجال الأمن والصحة الذين يخاطرون بأرواحهم في سبيل أن نعيش بصحة وسلامة .

وأبان الشيخ أن جمعيات مكافحة التدخين المنتشرة في أنحاء المملكة تواصل نشر برامجها التوعوية والتثقيفية والاستشارية عن بعد عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي على مدار الـ 24 ساعة ، مهيبة بمن أراد الاقلاع عن التبغ بالتواصل معها ليجد الحلول المناسبة بإذن الله .

يذكر أن اللجنة التنسيقية لجمعيات مكافحة التدخين بالمملكة والتي تمثل عشر جمعيات بمختلف المناطق تعمل طيلة العام على توعية وتحصين الشباب من كلا الجنسين من آفة التدخين ، كما تثمر برامجها طيلة العام على إقلاع آلاف الأشخاص عن السموم والعودة إلى الحياة الطبيعية .