5 ملايين دولار من أونروا لمنع انتشار كورونا داخل مجتمع اللاجئين بلبنان

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( أونروا ) أنها قدمت لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان مبلغ خمسة ملايين دولار للمساهمة في الوقاية ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيانه ، إلى أن مجتمع اللاجئين الفلسطينيين تلقى من ( أونروا ) مبلغ خمسة ملايين دولار ، لتأمين الحماية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من انتشار وباء كورونا.

وعقد اليوم اجتماع في سفارة دولة فلسطين في بيروت، بحث تفاصيل المساعدة الماليّة الّتي وصلت إلى وكالة ( أونروا ) في لبنان ، وآليّة توزيعها على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بمختلف مخيّماتهم وتجمّعاتهم ومناطقها، بهدف تخفيف معاناتهم في ظلّ انتشار فيروس كورونا وارتفاع نسبة البطالة.

وشارك في الاجتماع سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور، ومدير وكالة أونروا في لبنان كلاودي كودورني،حيث جرى البحث مطوّلًا في كيفيّة توزيع المساعدة الماليّة.