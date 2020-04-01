الرياض: القبض على شخص وثق بمقطع فيديو تجاوزه إحدى النقاط الأمنية بتهور خلال فترة منع التجول

تمكنت شرطة الرياض، اليوم الأربعاء، من ضبط شخص وثّق تجاوزه إحدى النقاط الأمنية بتهور، خلال فترة منع التجول.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، أن الجهات الأمنية بشرطة محافظة وادي الدواسر تمكنت من القبض على المواطن، بعد مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل، وثق فيه تجاوزه لإحدى النقاط الأمنية على طريق وادي الدواسر – خميس مشيط بسرعة وتهور.

وأضافت أنه لم يمتثل لأمر منع التجول، إضافة لحيازته لسلاحٍ ناري واستخدامه في إتلاف الممتلكات الحكومية (اللوحات الإرشادية)، على الطريق في عدة مواقع ونشره لكل ذلك متباهياً.

وأوضحت أنه مواطِن في العقد الثاني من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية لإحالته للنيابة العامة لتطبيق النظام بحقه.