“الموارد البشرية” تعلن عن مبادرة لتمكين الوافدين من العودة لبلدانهم

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن مبادرة لتمكين الوافدين من العودة لبلدانهم.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها تعمل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة على تتفيذ مبادرة تقتضي تمكين بعض الوافدين من العودة إلى بلدانهم بشكل استثنائي.

وأوضحت أن المبادرة تأتي امتدادا للمواقف الإنسانية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين، والحرص الشديد على تلبية متطلبات المقيمين، واستجابة لرغبات بعضهم بالعودة إلى بلدانهم، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تعيشها كافة دول العالم جراء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع تفشيه.

كما نوهت أنها تأتي رغبة من الوزارة في إتاحة فرصة المغادرة للوافدين الذين انتهت علاقتهم التعاقدية مع منشاتهم.