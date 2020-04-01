إزالة تعديات بمساحة 15,000 ألف متر مربع بالحسينية في مكة

أزالت بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، تعديات على أراضٍ بمنطقة الحسينية بمساحة 15,000 ألف متر مربع، حيث باشرت الآليات أعمال الإزالة بمشاركة لجان التعديات بالمنطقة وبمتابعة رئيس بلدية العزيزية المهندس عبد العزيز الزهراني، وتمت إزالة الإحداثات العشوائية وجرى تطبيق الأنظمة واللوائح بحق المخالفين.

وأوضح “الزهراني”، بأن التعديات تمثلت في إقامة أحواش وأسوار بطرق غير نظامية، مشيرًا إلى أن أصحابها لا يملكون صكوكًا شرعية وتم إزالتها إزالةً كلية بمساندة الجهات الأمنية، مؤكدًا بأن هناك توجيهات صادرة بضرورة متابعة هذه المخالفات، وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.

وأوضح أن البلدية لديها العديد من الفرق الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة الأحياء والمخططات السكنية، ولن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات.